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Жительница Уфы стала охотницей за 10 млн рублей на «Острове сокровищ»

Выигрыш женщина планирует потратить на лечение племянников.

Источник: Комсомольская правда

Уфимка Юлиана Загорская из Уфы стала участницей приключенческой телеигры «Остров сокровищ. Знаки судьбы». 35-летняя женщина поборется за 10 млн рублей, ее соперниками в шоу станут 79 человек.

Уфимке придется выживать на необитаемом острове в Таиланде, проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Юлиана призналась, что готовилась к съёмкам и смотрела ролики о выживании. А вообще, у жительницы Уфы большой жизненный опыт. Девушка работала и спасателем, и диспетчером службы 112, а сейчас занимается ремонтом квартир.

Свой выигрыш уфимка хочет потратить на лечение племянников.

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