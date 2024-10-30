Жительница Уфы стала охотницей за 10 млн рублей на «Острове сокровищ»

Уфимке придется выживать на необитаемом острове в Таиланде, проходить испытания для получения ресурсов, иммунитета или других бонусов. Юлиана призналась, что готовилась к съёмкам и смотрела ролики о выживании. А вообще, у жительницы Уфы большой жизненный опыт. Девушка работала и спасателем, и диспетчером службы 112, а сейчас занимается ремонтом квартир.