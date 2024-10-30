Генетики сообщили, что предками домашних коров были четыре подвида диких туров

В их число вошли особи, которые проживали как на территории Ближнего Востока и Турции, предположительной родины первых домашних коров Земли, так и дикие быки из Центральной и Западной Европы, а также различных регионов Казахстана, Пакистана, Китая и других стран Средней и Восточной Азии. Ученые извлекли обрывки ДНК из останков этих животных, расшифровали их и сравнили между собой, а также с устройством генома современных и древних домашних коров.