Генетики сообщили, что предками домашних коров были четыре подвида диких туров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Российские и зарубежные палеогенетики расшифровали геномы сразу четырех десятков древних быков-туров, что помогло им уточнить историю одомашнивания коров и обнаружить свидетельства того, что в формировании их генофонда приняли участие сразу четыре подвида этих диких крупных рогатых животных. Об этом сообщила пресс-служба ирландского Тринити-колледжа.
«Предками коров по материнской линии выступала очень небольшая группа животных, что, вероятно, связано с высокой агрессивностью туров. Эта узкая генетическая база постепенно расширялась по мере миграций первых скотоводов и их стад. В ходе этих странствий коровы постоянно скрещивались с представителями четырех разных линий доледниковых туров, чьи следы сохраняются в генофонде современного домашнего скота», — пояснил профессор Тринити-колледжа (Дублин) Дэн Брэдли, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Брэдли и его коллеги, в том числе исследователи из Алтайского государственного университета (Барнаул), Зоологического института РАН (Санкт-Петербург), Института экологии растений и животных УрО РАН и Уральского федерального университета (Екатеринбург), совершили это открытие при расшифровке структуры геномов туров, живших в разных регионах Евразии в доледниковую эру и в эпоху становления цивилизации.
В их число вошли особи, которые проживали как на территории Ближнего Востока и Турции, предположительной родины первых домашних коров Земли, так и дикие быки из Центральной и Западной Европы, а также различных регионов Казахстана, Пакистана, Китая и других стран Средней и Восточной Азии. Ученые извлекли обрывки ДНК из останков этих животных, расшифровали их и сравнили между собой, а также с устройством генома современных и древних домашних коров.
Это сравнение показало, что примерно 90−100 тыс. лет назад очередное наступление ледников привело к тому, что общеевразийская популяция туров разделилась на четыре обособленные группы — европейскую, ближневосточную, северноазиатскую и южноазиатскую. Европейская субпопуляция при этом распадалась на три изолированные подгруппы — западно-европейскую, итальянскую и балканскую, которые не контактировали друг с другом до конца эры оледенения.
Генетические следы всех этих популяций диких быков, как отмечают профессор Брэдли и его коллеги, хорошо сохранились в геномах современного крупного рогатого скота из разных регионов Европы и Азии. Это говорит в пользу частых контактов между первыми домашними коровами с местными дикими турами, а также указывает на отсутствие близкородственного скрещивания в древнейших стадах крупного рогатого скота, что позволило сохраниться этому генетическому многообразию, подытожили ученые.