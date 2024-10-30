Прием заявок на конкурс SK Challenge 2024 продлен до 6 ноября

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Прием заявок на конкурс молодежных технологических проектов SK Challenge 2024 продлен до 6 ноября 2024 года, сообщили организаторы.
По информации из сообщения, прием заявок продлен, «чтобы дать возможность еще большему количеству российской молодежи, в том числе из новых регионов, продемонстрировать свои навыки и идеи».
«На конкурс уже отправлено более 2 тыс. заявок от школьников и студентов со всей страны. И это не может не радовать! Молодое поколение проявляет большой интерес к современным технологиям и науке, стремится проявить себя и как можно раньше заложить фундамент будущей карьеры» — сказала руководитель направления детских и молодежных программ Технопарка «Сколково» Галия Такташева, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, руководитель сегмента «Дети и Молодежь» ПАО «Сбербанк» Никита Кузнецов отметил, что за подрастающим поколением — будущее. «В сегменте молодых людей у нас уже более 9 млн клиентов, 4,1 млн — в сегменте “Дети”, поэтому этот процесс очень важен для нас. Поскольку за подрастающим поколением — будущее, мы в “Сбере” стремимся поддерживать и развивать их таланты, чтобы они могли создавать технологии завтрашнего дня и формировать мир, в котором будут жить», — сказал он.
Для участия в конкурсе необходимо решить кейс по одному из девяти направлений: «Технологии в финансовом секторе», «Технологии искусственного интеллекта», «Технологии программирования в физике», «Технологии в космосе», «Транспорт будущего», «Технологии в энергетике. Дизайн зарядной станции», «Технологии в энергетике. Материалы для изоляции линий электропередачи», «Инновации в энергетике», «Технологии, объединяющие энергетику».
Отмечается, что торжественное награждение победителей и призеров конкурса состоится 23 ноября в Технопарке «Сколково». Победители смогут получить возможность стажироваться в «Сколково», участвовать в образовательных и досуговых программах, пойти на бизнес-ужин с настоящим космонавтом, а также получить умные гаджеты.