Прием заявок на конкурс SK Challenge 2024 продлен до 6 ноября

Кроме того, руководитель сегмента «Дети и Молодежь» ПАО «Сбербанк» Никита Кузнецов отметил, что за подрастающим поколением — будущее. «В сегменте молодых людей у нас уже более 9 млн клиентов, 4,1 млн — в сегменте “Дети”, поэтому этот процесс очень важен для нас. Поскольку за подрастающим поколением — будущее, мы в “Сбере” стремимся поддерживать и развивать их таланты, чтобы они могли создавать технологии завтрашнего дня и формировать мир, в котором будут жить», — сказал он.