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Рифа Юсупова вновь назначили на должность главы Дюртюлинского района

Депутаты единогласно переизбрали Юсупова.

Источник: Комсомольская правда

В Дюртюлинском районе Башкирии переизбрали главу местной администрации. Единогласным решение депутатов совета был переизбран на пост Риф Юсупов. Контракт с чиновником подписан сегодня, 30 октября.

Напомним, Риф Юсупов занимает должность главы администрации Дюртюлинского района последние пять лет. По его словам, впереди его ждет нелегкая работа.

— Перед нами стоит множество целей и задач, но я твердо убежден, что мы продолжим уверенно двигаться вперед, укрепляя свое положение по всем направлениям, — обратился он к жителям района.

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