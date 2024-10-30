Реконструировано лицо умершей 400 лет назад «девушки-вампира» из Польши

Археологи из Университета имени Николая Коперника в Торуни обнаружили в 2022 году скелет девушки, жившей в XVII веке и погибшей в возрасте 18−20 лет, на кладбище в деревне Пень недалеко от Быдгощи на северо-западе Польши. На ее шею был надет серп, а на пальце одной из ног был закреплен замок. По мнению ученых, таким образом, согласно существовавшей в то время традиции, умершую при захоронении оберегали от вампиров.