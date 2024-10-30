Последние зарубежные новости за 30 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Некоторые европейские чиновники и дипломаты положительно оценивают возможную победу Дональда Трампа на выборах в США, хотя и не заявляют об этом публично. Они считают, что его второй срок может принести пользу ЕС, рассматривая это как «горькое лекарство» для преодоления разногласий внутри блока.