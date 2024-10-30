NYT узнала, как США на украинском опыте готовятся к войне с Китаем
Военные эксперты издания считают, что Китай может попытаться захватить Тайвань, что приведет к войне с США. В ответ США усиливают военное присутствие в регионе.
Le Monde увидела в санкциях против российской нефти угрозу экономике мира
Le Monde пишет, что санкции Запада против российской нефти теряют эффективность, а усиление ограничений может вызвать рост цен на удобрения и продукты, что затронет беднейшие страны и усилит их сотрудничество с Россией.
Bloomberg узнал о лазейке для взыскания ундециллиона с Google
Российские медиакомпании требуют от Google компенсацию за блокировки на YouTube, обращаясь в зарубежные суды. Общая сумма претензий достигла 2 ундециллионов рублей.
WP: Россия в 2025 году может добиться своих целей в конфликте на Украине
Россия в 2025 году может добиться своих целей в конфликте на Украине. В статье отмечается, что украинские военные теряют позиции на востоке, надежды на победу тают, а поддержка Запада ослабевает.
Politico: некоторые чиновники ЕС втайне хотят победы Трампа на выборах
Некоторые европейские чиновники и дипломаты положительно оценивают возможную победу Дональда Трампа на выборах в США, хотя и не заявляют об этом публично. Они считают, что его второй срок может принести пользу ЕС, рассматривая это как «горькое лекарство» для преодоления разногласий внутри блока.