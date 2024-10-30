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Последние зарубежные новости за 30 октября 2024 года: свежие события текущего дня

Редакция проекта Новости Mail представляет обзор главных материалов, опубликованных в иностранных изданиях. Читайте последние зарубежные новости за 30 октября 2024 года.

Нина Лютикова
Автор Новости Mail
Источник: Freepik

NYT узнала, как США на украинском опыте готовятся к войне с Китаем

Военные эксперты издания считают, что Китай может попытаться захватить Тайвань, что приведет к войне с США. В ответ США усиливают военное присутствие в регионе.

Le Monde увидела в санкциях против российской нефти угрозу экономике мира

Le Monde пишет, что санкции Запада против российской нефти теряют эффективность, а усиление ограничений может вызвать рост цен на удобрения и продукты, что затронет беднейшие страны и усилит их сотрудничество с Россией.

Bloomberg узнал о лазейке для взыскания ундециллиона с Google

Российские медиакомпании требуют от Google компенсацию за блокировки на YouTube, обращаясь в зарубежные суды. Общая сумма претензий достигла 2 ундециллионов рублей.

WP: Россия в 2025 году может добиться своих целей в конфликте на Украине

Россия в 2025 году может добиться своих целей в конфликте на Украине. В статье отмечается, что украинские военные теряют позиции на востоке, надежды на победу тают, а поддержка Запада ослабевает.

Politico: некоторые чиновники ЕС втайне хотят победы Трампа на выборах

Некоторые европейские чиновники и дипломаты положительно оценивают возможную победу Дональда Трампа на выборах в США, хотя и не заявляют об этом публично. Они считают, что его второй срок может принести пользу ЕС, рассматривая это как «горькое лекарство» для преодоления разногласий внутри блока.