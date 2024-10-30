Врач из Уфы раскрыла самую большую причину стресса у женщин

По словам медика, женщины будут в стрессе, если их нет, если отношения есть и ее они не устраивают, либо они закончились. Все негативные процессы в паре сразу же отражаются на жизни: возникают проблемы во взаимоотношениях с детьми, женщина срывается на близких, быстрее стареют и теряют сексуальность.