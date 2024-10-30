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Врач из Уфы раскрыла самую большую причину стресса у женщин

Негативные процессы в отношениях с мужчиной всегда плохо отражаются на жизни женщины.

Источник: Комсомольская правда

Отношения являются для женщины самым большим фактором возникновения стресса. Об этом заявила известный врач из Уфы Регина Доктор.

По словам медика, женщины будут в стрессе, если их нет, если отношения есть и ее они не устраивают, либо они закончились. Все негативные процессы в паре сразу же отражаются на жизни: возникают проблемы во взаимоотношениях с детьми, женщина срывается на близких, быстрее стареют и теряют сексуальность.

— Какие-то проблемы в отношениях приводят к дезориентации и невозможности нормально работать. От стресса женщины быстрее стареют, теряют сексуальность, молодость, пропадают месячные, — сказала Регина Доктор.

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