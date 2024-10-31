Самый большой каток готовятся открыть у стадиона «Газпром Арена»

У стадиона «Газпром Арена» вновь готовятся открыть самый большой каток в Петербурге. Расширение пространства «Флагшток» анонсировали еще год назад. В минувшем году его площадь составляла почти 11,5 тыс. кв. м., а вместимость — 1,1 тыс. человек.