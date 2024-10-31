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Самый большой каток готовятся открыть у стадиона «Газпром Арена»

У стадиона «Газпром Арена» вновь готовятся открыть самый большой каток в Петербурге. Расширение пространства «Флагшток» анонсировали еще год назад. В минувшем году его площадь составляла почти 11,5 тыс. кв. м., а вместимость — 1,1 тыс. человек.

Источник: Коммерсантъ

О том, что каток станет больше, можно судить по закупкам АО «Зенит-Арена», напрямую связанных с возведением и обслуживанием катка. На данный момент суммарная стоимость контрактов превысила 2,5 млрд рублей.

Самая крупная сделка на поставку ледового основания и оборудования к нему составила 853 млн рублей. Чуть меньшая сумма — 763 млн рублей — пошла на изготовление и монтаж металлоконструкций основания ледовой площадки, смотровой террассы и благоустройство. Предположительно, петербуржцы смогут насладиться катанием на коньках уже в ноябре.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что АО «Зенит-Арена» заказало разработку проектной, рабочей и сметной документации по проекту единой архитектурно-художественной подсветки объектов, расположенных вдоль северо-восточного побережья Невской губы Финского залива (Большая Лахта).