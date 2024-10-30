Создано «вечное» покрытие от обледенения на базе графена

Первые опыты с данным покрытием показали, что оно на 100% предотвратило формирование изморози, инея и других форм льда на защищенной им поверхности на протяжении более 160 часов даже при очень высокой насыщенности воздуха парами воды. Для сравнения, другие средства для защиты от обледенения на базе гидрофобных материалов и так называемых SLIP-покрытий проработали в аналогичной обстановке менее пяти часов и при этом они предотвратили формирование лишь 5−36% льда.