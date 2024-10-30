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Водитель врезался в барьерное ограждение и погиб в Воложинском районе 30 октября

В Воложинском районе водитель не справился с управлением, врезался в ограждение и погиб.

Источник: Комсомольская правда

Водитель врезался в ограждение и погиб В Воложинском районе в среду, 30 октября 2024 года. Как сообщили в милиции, авария произошла в среду, 30 октября 2024 года.

По предварительной информации, около 17:24 в Воложинском районе 28-летний водитель, двигавшийся на машине по автодороге М-14 на автомобиле Renault, не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение.

В результате дорожной аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.