Водитель врезался в барьерное ограждение и погиб в Воложинском районе 30 октября

Водитель врезался в ограждение и погиб В Воложинском районе в среду, 30 октября 2024 года. Как сообщили в милиции, авария произошла в среду, 30 октября 2024 года.
По предварительной информации, около 17:24 в Воложинском районе 28-летний водитель, двигавшийся на машине по автодороге М-14 на автомобиле Renault, не справился с управлением и въехал в барьерное ограждение.
В результате дорожной аварии водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. В настоящее время на месте ДТП работает следственно-оперативная группа.