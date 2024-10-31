Скоростной трамвай запустят в Волгограде 31 октября 2024 года

Как сообщает администрация Волгограда, интервал движения скоростных трамваев в часы пик составит около 4 минут. Напомним, что в городе-герое реализуют комплексный проект, направленный на реконструкцию инфраструктуры и обновление подвижного состава. За это время рабочие построили новое трамвайное полотно протяженностью порядка 21 км в однопутном исчислении, установили новые подстанции, обустроили линию контактной сети протяженностью более 10 км, а также смонтировали 14 стрелочных переводов и 7 трамвайно-автомобильных переездов. Кроме того, специалисты очистили подземные станции и построили кабельную и дренажную канализации.
После запуска скоростного трамвая в Волгограде продолжатся работы, не влияющие на движение. Так, сотрудникам подрядной организации предстоит благоустроить прилегающие территории и обеспечить технологию бесшовного пути.
Волгоградцев предупреждают, что 31 октября трамваи не будут останавливаться на станциях «Дворец спорта», «Мамаев курган», «ЦПКиО» и «ТРК “Европа”. Дело в том, что сейчас там ведутся работы по организации площадок посадки-высадки пассажиров. Станция “ЦПКиО” заработает 1 ноября, а на Мамаевом кургане скоростной трамвай начнет останавливаться с 4 ноября. Остальные остановки введут по мере готовности.
Отметим, что в Волгоградской области планомерно развивается транспортная инфраструктура. Для решения этой задачи регион активно использует возможности национальных проектов и государственно-частного партнерства. Ранее «МК в Волгограде» сообщал, что губернатор Андрей Бочаров поставил задачу пустить скоростной трамвай в начале ноября 2024 года.