Скоростной трамвай запустят в Волгограде 31 октября 2024 года

Как сообщает администрация Волгограда, интервал движения скоростных трамваев в часы пик составит около 4 минут. Напомним, что в городе-герое реализуют комплексный проект, направленный на реконструкцию инфраструктуры и обновление подвижного состава. За это время рабочие построили новое трамвайное полотно протяженностью порядка 21 км в однопутном исчислении, установили новые подстанции, обустроили линию контактной сети протяженностью более 10 км, а также смонтировали 14 стрелочных переводов и 7 трамвайно-автомобильных переездов. Кроме того, специалисты очистили подземные станции и построили кабельную и дренажную канализации.