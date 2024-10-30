Ростовчанам раскрыли способ защиты мебели от когтей кошек

Ростовчанам назвали эффективный способ защитить мебель от когтей кошки. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на эксперта Федора Васильева.
По словам специалиста, отличным вариантом для защиты станут чехлы для мебели, ткани с тефлоновой защитой и микрофибра. Эксперт отметил, что кошки не любят такие материалы.
— Все эти материалы можно покрыть водостойкими средствами, благодаря чему мебель прослужит долго и не загрязнится. Также можно приобрести защитные антивандальные накладки на углы мебели, — отметил Федор Васильев.