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Ростовчанам перечислили продукты для борьбы с курением

Диетолог Писарева назвала продукты, которые помогают бороться с никотиновой зависимостью.

Источник: Комсомольская правда

Курильщикам раскрыли неожиданный способ избавиться от вредной привычки. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на диетолога Ирину Писареву.

По словам медика, в борьбе с курением могут помочь баклажаны, картофель и помидоры. В них содержится никотиновая кислота. Однако ее лоза достаточно маленькая и не вызывает привыкания.

— Есть такое мнение, что если человек хочет бросить курить и его рацион будет состоять из продуктов, в которых содержится никотиновая кислота, то это поможет ему быстрее побороть вредную привычку, — отметила эксперт.