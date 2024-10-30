Ростовчанам перечислили продукты для борьбы с курением

Курильщикам раскрыли неожиданный способ избавиться от вредной привычки. Об этом сообщили NEWS.ru со ссылкой на диетолога Ирину Писареву.
По словам медика, в борьбе с курением могут помочь баклажаны, картофель и помидоры. В них содержится никотиновая кислота. Однако ее лоза достаточно маленькая и не вызывает привыкания.
— Есть такое мнение, что если человек хочет бросить курить и его рацион будет состоять из продуктов, в которых содержится никотиновая кислота, то это поможет ему быстрее побороть вредную привычку, — отметила эксперт.