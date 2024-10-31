Губернатор пообещал открыть больше сельхозярмарок в регионе

«Опыт поездок в муниципалитеты, общения с фермерами говорит о том, что разница, действительно, почти в два раза. Поэтому ключевое решение, которые мы обсудили с фермерами: надо развивать ярмарочную торговлю выходного дня, давать возможность продавать в каждом муниципалитете всю овощную группу по ценам, которая должна быть доступна для населения области. Посмотрим с этой точки зрения как будут реагировать сети, надо создавать конкуренцию».