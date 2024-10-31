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Губернатор пообещал открыть больше сельхозярмарок в регионе

Правительство поручено выявить причины высокой наценки на продукты в магазинах.

Губернатор области Алексей Беспрозванных обсудил с фермерами, почему цены на овощи в магазинах намного выше, чем на базах.

По словам представителей фермерского хозяйства, их отпускная цена на картофель на сегодняшний день составляет 20 рублей, в то время как в сетях достигает 45 рублей.

«Опыт поездок в муниципалитеты, общения с фермерами говорит о том, что разница, действительно, почти в два раза. Поэтому ключевое решение, которые мы обсудили с фермерами: надо развивать ярмарочную торговлю выходного дня, давать возможность продавать в каждом муниципалитете всю овощную группу по ценам, которая должна быть доступна для населения области. Посмотрим с этой точки зрения как будут реагировать сети, надо создавать конкуренцию».

сказал Алексей Беспрозванных

Губернатор поручил министерству сельского хозяйства проверить причины наценки.

Так же глава области поставил задачу сформировать развитую сеть ярмарочной деятельности в муниципалитетах, обеспечив населению возможность покупать продукцию напрямую у производителей.

торговля