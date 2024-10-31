Губернатор пообещал открыть больше сельхозярмарок в регионе

Губернатор области Алексей Беспрозванных обсудил с фермерами, почему цены на овощи в магазинах намного выше, чем на базах.
По словам представителей фермерского хозяйства, их отпускная цена на картофель на сегодняшний день составляет 20 рублей, в то время как в сетях достигает 45 рублей.
«Опыт поездок в муниципалитеты, общения с фермерами говорит о том, что разница, действительно, почти в два раза. Поэтому ключевое решение, которые мы обсудили с фермерами: надо развивать ярмарочную торговлю выходного дня, давать возможность продавать в каждом муниципалитете всю овощную группу по ценам, которая должна быть доступна для населения области. Посмотрим с этой точки зрения как будут реагировать сети, надо создавать конкуренцию».
Губернатор поручил министерству сельского хозяйства проверить причины наценки.
Так же глава области поставил задачу сформировать развитую сеть ярмарочной деятельности в муниципалитетах, обеспечив населению возможность покупать продукцию напрямую у производителей.