Самый честный правил: каким покажут Александра III в новом фильме

Был ли Александр III реакционером? Почему он считал лучшими союзниками России флот и армию, но при этом не вступил ни в одну войну? И, в конце концов, зачем, едва взойдя на престол, стал бороться с ананасами? Ответы на все эти вопросы зритель получит, посмотрев посвященный императору документальный фильм «НМГ Док» в эфире РЕН ТВ. Премьера 1 ноября приурочена к памятной дате — 130 со дня смерти Александра. «Известия» ознакомились с лентой в преддверии релиза и обсудили ее особенности с создателями и экспертами.
Неизвестный царь.
Картина «Александр Третий» открывает новый документальный цикл «Великие» от «НМГ Док». Он посвящен правителям и ученым, самым значимым изобретениям и величайшим тайнам, связанным со знаковыми фигурами разных эпох.
Почему стартовать было решено именно с ленты о предпоследнем российском императоре? Руководитель «НМГ Док» Юлия Засько признается:
— Тут история решила всё за нас. В этом году 130 лет со дня смерти Александра III, по новому стилю это будет 1 ноября, поэтому мы собрались и сделали этот фильм.
Дело не только во внешних обстоятельствах, подчеркивает она, но и в стремлении исправить давнюю несправедливость, показать императора вовсе не таким, каким он описан на страницах школьных учебников.
— Считали, что он был ретроградом, контрреформатором, недалеким. Правил всего 13 лет и, казалось бы, ничем не запомнился. Но? когда мы работали над фильмом, для меня этот человек открылся с удивительной стороны. Он на самом деле любил Россию и был потрясающим хозяйственником, дипломатом и жестким правителем, — поделилась Юлия Засько.
Лицедей вместо рассказчика.
Лента опровергает целый ряд стереотипов об Александре, опираясь на мнения историков и архивные документы. Из повествования мы, например, узнаем, что именно Александр положил начало подводному флоту России, он же изменил военную форму на более удобную и практичную, а еще результатом его дипломатических усилий стало формирование союза с Францией, годы спустя ставшего основой Антанты и сыгравшего столь важную роль в Первой мировой войне. Не самые расхожие факты, показывающие правителя отнюдь не тем примитивным солдафоном, каким нередко изображали его, в том числе, и современники.
Кстати, их реакции и восприятию происходящего в фильме уделено особое внимание.
— Мы постарались воссоздать саму атмосферу вокруг нашего героя. Ведь люди, которые жили вокруг него, разных сословий, по-разному смотрели на него как на царя. Кто-то его любил, обожал, кто-то ненавидел. Из этих, порой раздирающих друг друга историй, состояла тогда жизнь России, — рассказал «Известиям» режиссер картины Сергей Айрапетов.
Всё это подано с полемическим задором и увлеченностью. Вдобавок создатели используют множество приемов визуализации рассказа: от инфографики и натурных съемок в локациях, связанных с императором, до полноценных игровых сцен, задействующих массовку и спецэффекты. Ну, а еще усиливает воздействие повествования харизма рассказчика — актера Михаила Горевого, предстающего перед зрителями в исторических мундирах, разбирающего документы Александра за его столом, а то и лихо рассекающего саблей ананас (при чем здесь этот фрукт, оставим в тайне и обойдемся без спойлеров).
Фото: НМГ ДОК.
— У американского артиста Моргана Фримена есть тоже достойная работа в научно-популярном жанре. Он просто рассказчик, красиво ходит, рассказывает об умных вещах. А мне повезло больше. Я лицедей! Мы изо всех сил пытаемся населить этот материал не только информацией, но и духом, и своим отношением, — поделился Михаил Горевой.
Честная документалистика.
Специалисты признают: задумка авторов удалась.
— На протяжении картины Сергей Айрапетов предлагает как документальные факты, так и занимательные живые истории про царя. Он чередует исторические реконструкции с авторским закадровым голосом и мнением авторитетных историков, — рассуждает кинокритик Николай Никулин.
А его коллега Вера Цветкова отмечает, что фильмы-сказки взрослому зрителю поднадоели, и с этим связан рост интереса к документалистике, особенно честной и качественно сделанной. Картина «Александр Третий», по мнению эксперта, особенно актуальна, поскольку за свое недолгое правление император сделал очень много для страны.
— В этом фильме мне понравился финальный вывод, что, если бы Александр правил еще хотя бы 10 лет, страна была бы другой, — поделилась Вера Цветкова.
Да, история не знает сослагательного наклонения. Но фильм «Александр Третий» призывает нас задуматься о судьбе страны, о том, чем в действительности стала для России эпоха этого императора. И, возможно, разглядеть в «делах давно минувших дней» параллели с нашим временем, когда идея укрепления страны, возрождения ее авторитета на международной арене снова оказалась ключевой.
Впрочем, фильм — не скучная лекция. Николай Никулин подчеркивает: в конечном счете и документальное, и игровое кино ставит перед собой задачу увлечь зрителя. Вот и Михаил Горевой надеется, что «Александр Третий» «зайдет» аудитории, молодой в том числе. А еще раскрывает секрет, что в скором времени мы увидим актера в новых воплощениях.
— Александром мы вас только заманим. А еще будут и Леонардо, и Авиценна… Больше не скажу! — интригует артист.
А мы скажем. Среди других героев цикла «Великие» — правители Петр Первый и князь Иван Калита, выдающиеся ученые Константин Циолковский, Дмитрий Менделеев и Иван Павлов, алхимик, врач и философе Парацельс, путешественник Христофор Колумб. Что ж, значит, любителям документально-просветительских проектов скучать точно не придется. Да и, пожалуй, всем остальным. Ведь реальные истории порой бывают куда интереснее вымышленных.