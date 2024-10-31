Перенести нельзя показывать: что случилось с сериалом «Преступление и наказание»

Сериал «Преступление и наказание» Владимира Мирзоева 29 октября вновь не вышел на «Кинопоиске» — онлайн-премьеру отложили уже в третий раз. Изначально релиз первых четырех серий планировался 26 октября, затем его несколько раз переносили на ближайшие даты, а после — на неопределенный срок. Официальная версия гласит, что «есть моменты, которые потребовали больше времени». Какие именно, создатели не уточняют, а в Сети тем временем плодятся версии о том, что задержка связана с претензиями к содержанию или попыткой подогреть таким образом интерес к проекту. Подробнее — в материале «Известий».
Почему не вышел сериал «Преступление и наказание».
Современная интерпретация романа Федора Достоевского от режиссера Владимира Мирзоева была одним из самых ожидаемых проектов сезона. Во-первых, адаптация классики всегда вызывает особый интерес. Во-вторых, создатели собрали серьезный звездный каст — Иван Янковский в роли Раскольникова, Любовь Аксенова в роли его сестры Дуни, Юлия Снигирь в роли Марфы Петровны, Алена Михайлова в роли Сони Мармеладовой. Наконец, рекламная кампания у проекта была такая масштабная, что о сериале кричали из каждого утюга.
22 октября в столичном кинотеатре «Художественный» состоялась закрытая светская премьера первых эпизодов, которая предшествовала релизу проекта 26 октября на «Кинопоиске», однако увидеть современную адаптацию одного из главных русских литературных произведений широкому зрителю в срок не удалось. Сначала онлайн-премьеру перенесли на 27 октября, затем — на 29-е, а после — на неопределенный срок.
— С субботы вы наблюдаете за непростым марафоном переносов нашего нового сериала по Достоевскому, и у нас есть важное, хоть и непростое, сообщение. Мы переносим, но не отменяем старт сериала «Преступление и наказание». Дату назовем позже. Мы видели множество догадок и слухов — реальность проще: есть моменты, которые потребовали больше времени, чем мы предполагали, — сказано в заявлении онлайн-кинотеатра.
Какие именно моменты потребовали больше времени, не уточняется. Эта таинственность и породила множество версий, которые сейчас гуляют в информационном поле. Кто-то предполагает, что задержка — продуманная пиар-стратегия ради прогрева аудитории. Так оно или нет, но уже сейчас более 1,3 млн пользователей отметили, что будут смотреть новую экранизацию на «Кинопоиске». Расходятся в индустриальных Telegram-каналах и предположения о том, что в дело могли вмешаться некие цензоры и сейчас идет экстренный перемонтаж.
Голый Раскольников и соблазнительница Свидригайлова.
То, что Мирзоев подошел к адаптации такой монументальной классики, как «Преступление и наказание», да еще и перенеся время действия в условные наши дни, вызвало ажиотаж. Сомневающиеся появились еще в прошлом году, когда «Кинопоиск» сделал анонс будущего сериала на презентации сезона. Хотя авторитет режиссера Владимира Мирзоева и его опыт в работе с классикой должны были внушать доверие.
Год спустя «Преступление и наказание» всё же дошло до первых зрителей. Ими стали журналисты и кинокритики, которые заранее смотрят просмотровые копии проектов для написания рецензий. Ничего противозаконного в первых эпизодах точно не происходит. В сериале десять серий, и зрителей неторопливо знакомят с миром героев Достоевского. В кадре расчетливые супруги Свидригайловы, отчаявшаяся Дуня Раскольникова и ее брат Родион, неприятный Лужин, несчастная Соня Мармеладова, ушлый Разумихин и таинственная Тень, отсылающая уже к «Братьям Карамазовым». Каждому герою создатели уделили достаточно времени.
В первых двух эпизодах есть небольшая сцена соблазнения Марфой Петровной Свидригайловой Дуни Раскольниковой, и если зритель включит сериал прямо на этих кадрах, у него может сложиться превратное впечатление. Но в контексте всего повествования сцена воспринимается вполне органично, и вряд ли кому-то придет в голову искать здесь что-то противозаконное. Мирзоев решил сцену по-эстетски изящно, но в то же время оставил ее провоцирующей, что вообще свойственно его творчеству. Но никто из собеседников «Известий» не верит, что проблема может быть в этой интересно поставленной и сыгранной сцене.
В остальном к сериалу, кажется, претензий быть не может. В ансамбле нет актеров, признанных иноагентами. Эротические сцены в борделе есть в третьем эпизоде, но по нынешним временам они вполне скромные. У сериала возрастная маркировка 18+, которая оправдывает и сцену с танцем обнаженного Раскольникова и брызгами крови на стене. Зрителям остается только гадать, в чем реальная причина переноса проекта.
«Просим дождаться, когда ситуация разрешится в пользу сериала».
Представители индустрии не берутся рассуждать о возможных причинах происходящего, но отмечают, что сложности могут возникнуть по разным причинам, которые достоверно известны только производителям и платформе.
— Сейчас гадать, что конкретно случилось с этим проектом… Что угодно может случиться, — отметил сценарист Андрей Золотарев в беседе с «Известиями». — Платформа заказывает сериал, продакшн делает проект, и они сдают его одним из двух способов. Первый — сериал целиком загружается на платформу и показывается полностью. Другой способ, когда выкладывают по одной серии, по две. Второй более распространен. Связано это с тем, что платформам выгодно зарелизить сериал тогда, когда они хотят, и у производителя есть время на доработку. Часто бывает, что первая серия вышла, а середина или конец еще дорабатываются.
По словам Андрея Золотарева, так было, например, со «Словом пацана», где он выступил автором сценария, — когда проект выкладывали, он еще находился в монтаже.
— Это нормальная ситуация. Но иногда случается, что и первая серия тоже не готова или есть другие технические проблемы, и дальше начинаются сложности с тем, чтобы выложить это всё. Это очень сильно зависит от политики платформы, договоренностей с продакшном, — объяснил сценарист.
Студия Zoom Production, которая занималась производством проекта совместно с «Плюс Студией», 30 октября опубликовала призыв не верить слухам.
— Пожалуйста, прекратите писать грязь и поддаваться панике. Мы стараемся как можем, но уже прошел этап и с мемами, и с издевательствами. Сейчас мы просим тишины и дождаться, когда ситуация разрешится в пользу сериала. У нас нет никаких дат и подробностей, поэтому прекратите заваливать лички создателей и позвольте нам выполнять свою работу дальше. Мы правда делаем всё возможное и очень любим нашего зрителя. Наберитесь терпения, подробности последуют. Пожалуйста, не верьте слухам и россказням, что мы что-то переснимаем. Всё будет как мы изначально задумали, — сказано в заявлении.
Прервал молчание и исполнитель роли Родиона Раскольникова Иван Янковский. В свой день рождения, 30 октября, актер опубликовал в соцсети пост с подписью: «Насчет ПиНа не переживайте, всё как-то решится».
— Жалобы на указанный сериал в Роскомнадзор не поступали, — сообщили «Известиям» в федеральной службе. — Анализ материала ведомство не проводило, каких-либо рекомендаций или требований в адрес онлайн-кинотеатра или создателей сериала Роскомнадзор не направлял.
«Известия» направили запросы режиссеру сериала, а также в Министерство культуры РФ.