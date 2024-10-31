Перенести нельзя показывать: что случилось с сериалом «Преступление и наказание»

— Сейчас гадать, что конкретно случилось с этим проектом… Что угодно может случиться, — отметил сценарист Андрей Золотарев в беседе с «Известиями». — Платформа заказывает сериал, продакшн делает проект, и они сдают его одним из двух способов. Первый — сериал целиком загружается на платформу и показывается полностью. Другой способ, когда выкладывают по одной серии, по две. Второй более распространен. Связано это с тем, что платформам выгодно зарелизить сериал тогда, когда они хотят, и у производителя есть время на доработку. Часто бывает, что первая серия вышла, а середина или конец еще дорабатываются.