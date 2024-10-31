Что можно и нельзя делать в Луков день 31 октября в честь апостола Луки

Православная церковь 31 октября вспоминает апостола Луку. В народе отмечают Луков день. Так, в указанный день было принято устраивать луковые базары. Существует также название Лука Голодный. Все дело в том, что к 31 октября все уже было убрано с полей.
Что нельзя делать 31 октября.
Не рекомендуется 31 октября есть острую пищу. В особенности это касалось болеющих людей. Считалось, что выздоровление затянется. Кроме того, не следует переедать, а также злоупотреблять алкоголем. Предки верили, что здоровье может ухудшиться. Запрещено давать деньги в долг.
Что можно делать 31 октября.
По традиции, апостолу было принято молиться. Он считался покровителем живописцев, иконописцев. Мужчины старались пойти на рыбалку 31 октября. Также с указанного периода устраивали так называемые «луковые базары», где можно было купить различные овощи.
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