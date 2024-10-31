Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума

С 1 ноября 2024 в Беларуси увеличивается размер бюджета прожиточного минимума (БПМ), от величины которого зависят многие социальные выплаты, надбавки и повышения (здесь подробнее). Новый размер БПМ будет в ходу три месяца, до 31 января 2025.
По информации Минтруда и соцзащиты, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 ноября, по сравнению с 1 августа, увеличится на 1,1% и составит 437,8 рубля. За 2024 год это уже будет четвертый перерасчет. С начала 2024 года этот параметр увеличился весьма значительно — на 19%.
Минтруда напомнило, что величина БПМ напрямую влияет на величину государственных пособий семьям, воспитывающим детей, возрастные доплаты пенсионерам, пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, а также на социальные пенсии.
Детские пособия в Беларуси с 1 ноября 2024, величина.
Размеры госпособий семьям, воспитывающим детей, исчисляемые из БПМ, увеличатся с 1 ноября. Так, например, единовременное пособие в связи с рождением первого ребенка 10 БПМ и в рублевом выражении это 4 378 рублей. За второго и последующего детей семья получит уже 14 БПМ или 6 129,2 рублей. Пособие женщинам, ставшим на учет в поликлинике до 12-недельного срока беременности, 100% БПМ или 437,8 рублей.
Ежемесячное пособие семьям на детей в возрасте от 3 до 18 лет в период воспитания ребенка в возрасте до 3 лет- 50% БПМ или 218,9 рублей.
На ребенка-инвалида старше 3 лет государство выделяет ежемесячно 70% БПМ, с 1 ноября это 306,46 рубля. Возрастут и ежемесячные пособия по уходу за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет.
«Пособиями, которые исчисляются из БПМ, охвачено более 167 тыс. детей», — отметили в Минтруда.
Доплаты к пенсиям людям старше 75 лет в Беларуси, рост с 1 ноября.
Возрастные доплаты к пенсиям белорусов старше 75 лет станут выше на 1,1% с 1 ноября, они также привязаны к бюджету прожиточного минимума.
Так, у пенсионеров в возрасте 75 — 79 лет возрастная доплата составит 82,09 рубля, у людей от 80 лет и старше (с учетом надбавки на уход) — 164,18 рубля. А у пенсионеров старше 80 лет с первой группой инвалидности доплата 218,9 рубля.
«Возрастные доплаты к пенсиям получают более 537 тысяч человек в возрасте 75 лет и старше», — отметили в министерстве (подробнее здесь).
Пособие по уходу за пожилыми и инвалидами в Беларуси, величина с 1 ноября.
Пособия по уходу за инвалидом I группы либо за лицом, достигшим 80-летнего возраста, при осуществлении ухода за одним человеком составит 437,8 рубля, за двумя и более — 525,36 рубля.
Социальная пенсия в Беларуси, величина с 1 ноября.
В Беларуси людям, которые не выработали стаж, назначают социальные пенсии. Мужчины получают ее после 65 лет, женщины после 60 лет. С 1 ноября социальная пенсия равняется 218,9 рубля.
Кстати, мы писали о главных новшествах для пенсионеров в Беларуси по указу Лукашенко о соцподдержке: начисление пенсий, время подачи заявления, работающие пенсионеры, получение через почту (все подробности здесь).
А вот что известно о микоплазменной и коронавирусной пневмониях, которыми осенью 2024 нередко болеют белорусы: симптомы, лечение (здесь подробнее).