Минтруда назвало величину пенсий, доплат к пенсиям, пособий на детей и доплат по уходу за пожилыми, которые вырастут в Беларуси с 1 ноября в связи с повышением бюджета прожиточного минимума

По информации Минтруда и соцзащиты, бюджет прожиточного минимума в среднем на душу населения с 1 ноября, по сравнению с 1 августа, увеличится на 1,1% и составит 437,8 рубля. За 2024 год это уже будет четвертый перерасчет. С начала 2024 года этот параметр увеличился весьма значительно — на 19%.