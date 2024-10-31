В поисках пределов: какие новые телесериалы ждут нас в ноябре

В ноябре любителей подростковых теледрам ожидает сериал «Многогранники», а фанатов экшена — очередная экранизация «Дня шакала». Кроме того, в сериале «Дайте шоу!» перед зрителями раскроют изнанку телевидения, а в «Сенне» — обратную сторону автоспорта. «Известия» рассказывают о самых интересных премьерах телесериалов в ноябре.
«Дайте шоу!»1 ноября, KION.
Темные времена «Дня радио» канули в Лету, да здравствуют новые, прогрессивные дни увлекательных телевизионных ток-шоу! Здесь всё, как в жизни: насилие на вечеринках, драка в прямом эфире, папарацци в поисках скандала, и вишенкой на торте — красавчик Милош Бикович в роли пресыщенной поп-звезды, под фанфары являющий себя в кадре с полуспущенными штанами. Но пугаться не надо, белье под брюками имеется, так что если ваши дети тоже сидят у голубых экранов… то странно, почему вы их оттуда до сих пор не убрали: юным душам разглядывание изнанки шоу-бизнеса способно нанести неизлечимое увечье.
Начинающая певица Вера (Анастасия Красовская) становится жертвой насилия со стороны поп-идола Кирилла Артемьева (Милош Бикович). Ее бывший парень Паша, стажер популярного ток-шоу «Правда», в поисках возмездия приводит Веру на эфир в телестудию. С этого момента безобразная история становится еще и громкой: акулы пера и шоу-бизнеса гонятся за хайпом, зрители не отлипают от экранов, — словом, все довольны, кроме Веры и Паши. Им бы обратиться в полицию — следственные органы подобные вопросы решают куда эффективнее, — но, видимо, звездная пыль застит глаза не только телезрителям, но и стажерам. Игорь Верник божественно органичен в роли мерзавца-телеведущего, как и Никита Джигурда, Николай Басков, Отар Кушанашвили и другие герои вчерашних дней в ролях самих себя. Их-то спущенными штанами точно не удивить. Не стажеры, чай.
«Многогранники»1 ноября, Start.
Маша — девушка из скромной семьи, Дима — представитель «золотой молодежи», а Рома — сноб, переехавший в Москву прямиком из Лондона. Все они студенты, все они подростки, все они поэты. Как и положено подросткам, поэтизируют они собственные страдания и делают это серьезно, наотмашь и на грани нервного срыва. При этом попутно влюбляются, дерутся, прогуливают пары, ругаются с родителями, устраивают тусовки на яхте, пьют элитный алкоголь в пентхаусах и катаются по городу на Maserati — а чем еще могут заниматься типические московские студиозусы? Но, разумеется, экзистенциальных страданий это не отменяет.
Создатели сериала не поскупились на университетские интерьеры, дорогие авто и настоящую яхту, но у сериала, увы, явные проблемы с идентификацией собственной аудитории. Молодым зрителям сериал, снятый в классических неспешных традициях 1990-х, когда о соцсетях еще никто не то что не слышал, но даже и не думал, а видеоролики существовали только на MTV («папа, а что это такое?»), вряд ли окажется близок даже визуально. Более взрослая, преимущественно женская аудитория, выросшая на любовных романах, с удовольствием поглазеет на картинки из жизни высшего света, однако многочисленные подростковые сентенции о том, что жизнь есть боль, вряд ли воспримет: собственные юношеские глупости вспоминать мало кто любит. Так что будущее «Многогранников» не выглядит многообещающим. Что ж, жизнь есть боль.
«День шакала»7 ноября, Peacock.
Роман Фредерика Форсайта «День шакала» на долгие десятилетия стал источником вдохновения для политических террористов и кинорежиссеров. Книжку нашли когда-то в вещах Игаля Амира — убийцы израильского премьера Ицхака Рабина, она же подарила прозвище печально знаменитому террористу Ильичу Рамиресу Санчесу, вошедшему в историю как Карлос Шакал. Экранизировали «День шакала» трижды: фильм 1973 года принес режиссеру Фреду Циннеману номинации на «Оскар» и «Золотой глобус», «Шакал» 1997-го позволил Брюсу Уиллису впервые в карьере засветиться в роли злодея — и вот теперь нас ждет сериал на тот же сюжет. Посмотрим, сравним.
По экранизациям романа Форсайта можно оценить эволюцию представлений человечества о прекрасном — по крайней мере, в сфере массового искусства. В фильме Циннемана сюжет романа о противостоянии британского киллера, нанятого для убийства президента Франции де Голля, и звездного детектива комиссара Лебеля остался фактически нетронутым. В картине 1997 года действие переносится в США, целью покушения становится первая леди страны, на заднем плане маячит неизбежная русская мафия, а за убийцей-Уиллисом охотится целая интернациональная бригада с участием майорши российского МВД Валентины Козловой. Создатели заменили брутального комиссара Лебеля чернокожей агентшей ФБР в исполнении Лашаны Линч, что наверняка вызовет у публики немало вопросов. Выбор актера на роль Шакала, впрочем, близок к безупречному: Эдди Редмэйн — обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль во «Вселенной Стивена Хокинга», удивительно пластичный актер с лицом то ли блаженного, то ли безумца. Похоже, в подобном противостоянии у феминизма нет шансов.
«Дюна: пророчество»14 ноября, Max.
На эпос Фрэнка Герберта кинематографисты замахивались еще с начала 1970-х, однако фильм безумного чилийского гения Алехандро Ходоровского (в ролях — Сальвадор Дали и Орсон Уэллс, музыка Pink Floyd, декорации Ханса Рудольфа Гигера) так и остался на стадии набросков, а картина Дэвида Линча 1984 года не смогла завоевать популярность у зрителей, несмотря на обаяшку Кайла Маклахлана, звероподобного Стинга и плеяду звезд европейского кино в разных ролях. Таинственный барьер пал лишь в 2021 году, когда Дени Вильнев победил проклятие фрименов, очаровав публику песчаными пейзажами Арракиса и голубыми глазами Тимоти Шаламе. Теперь фильмы и сериалы о Дюне следуют один за другим, благо то, что не успел написать сам Герберт, досочиняли за него продолжатели и наследники. Третья часть киноэпопеи ожидает нас в 2026-м, а пока поклонникам вселенной Фрэнка Герберта предлагается спин-офф по роману сына мэтра, Брайана Герберта.
Сериал «Дюна: пророчество» рассказывает о событиях, происходивших за 10 тыс. лет до собственно «Дюны» и переносит зрителей во времена зарождения тайного женского ордена Бене Гессерит. Сестры ордена пытаются создать уникальный живой компьютер, способный к пророчествам, но появление из будущего Пола Атрейдеса свидетельствует о том, что эксперимент не удался. Главные роли основательниц ордена, сестер Харконнен, сыграли Эмили Уотсон («Чернобыль») и Оливия Уильямс («Кукольный дом»). Образ вселенной Дюны тщательно повторяет фильм Вильнева: пустынные пространства и торжественная мрачность, протяжные ритуалы и взрывные бои на мечах, лед и пламя, шепоты и взрывы. Красота гарантирована.
«Кросс»14 ноября, Prime.
Детектив Алекс Кросс — не только полицейский, но и доктор психологии, и умение понять, что творится в голове преступника, делает его уникальным специалистом. Но однажды жертвой очередного маньяка становится любимая супруга Кросса, и это переламывает всю его жизнь и принципы. Отныне цель Кросса — добраться до убийцы жены, и ради этого он, не задумываясь, сам нарушит закон.
Сериал о чернокожем полицейском, детективе-психологе, мастерски взламывающем замыслы преступников благодаря умению распутать логику злодея, основан на серии романов американского детективщика Джеймса Паттерсона. Любители жанра, возможно, вспомнят полноэкранные экранизации «И пришел паук» и «Целуя девочек», где роль Кросса исполнил Морган Фримен. В сериале детектива сыграет Элдис Ходж. Раньше актер играл сплошь крутых парней с тяжелыми кулаками: самая известная его роль — Человек-ястреб из фильма «Черный Адам». Чтобы создать образ интеллектуала, Ходж отрастил аккуратную бородку, но помогло не до конца: всякий раз, когда герой на экране упоминает о своей докторской степени, хочется обвинить его в беспардонной лжи.
«Землевладелец»17 ноября, Paramount+
«Добро пожаловать в нефтяной бизнес!» — заявляет Билли Боб Торнтон, приглашая зрителей погрузиться в мир американской мечты, питаемой нежданно найденными нефтяными богатствами Техаса. Шанс разбогатеть вновь есть у каждого, кто достаточно смел, чтобы вовремя за него ухватиться, и достаточно неразборчив в средствах, чтобы перешагнуть через конкурентов и не морщиться при виде крови.
«Землевладелец» раскрывает подноготную обитателей этого мира — от миллионеров, владеющих огромными нефтеносными участками, до работяг, едущих в пустыню за длинным долларом меняя судьбу. Постановщик телешоу Тейлор Шеридан отлично умеет рассказывать суровые мужские истории в этнографическом антураже: ему отлично удались что современный Дикий Запад в «Йеллоустоуне», что мафиозные разборки в «Короле Талсы». Исполнитель главной роли Билли Боб Торнтон брутальностью и бешеной энергией не уступит Дэниелу Дэй-Льюису, сыгравшему главную роль в схожей по теме и стилю полноэкранной «Нефти». Кому понравилось — добро пожаловать в расширенную версию истории.
«Сенна»29 ноября, Netflix.
Бразильские телевизионщики любят слезливые сюжеты и уж точно не могут пройти мимо тех, что предлагает им сама жизнь. Посему даже удивительно, что биографический сериал о жизни и смерти великого (и бразильского, к тому же) пилота «Формулы» Айртона Сенны увидел свет только сейчас. Впрочем, возможно, они ожидали явления Габриэля Леоне: он уже сыграл безумного гонщика Альфонсо де Портаго в драме Майкла Манна «Феррари», а здесь просто походит на Айртона Сенну, словно его младший брат.
Судьба Сенны словно специально была написана для кино. Впервые сев за руль в четыре года, он еще подростком обрел на мировых картинговых трассах мировой чемпионский титул и славу безумца, для которого скорость дороже жизни. Он и сам признавался, что самое интересное в гонках для него — познать пределы собственных возможностей, сливаясь с техникой. Трижды чемпион «Формулы-1» получил прозвище Человек Дождя: на мокрой трассе ему не было равных, и там, где обычно судьбу победы решают десятые доли секунды, Сенна отказывался снижать скорость, обходя соперников на круг. Погибший на трассе в 1994-м Сенна и сегодня удерживает звание лучшего гонщика «королевы автоспорта». Создатели сериала постарались добавить эмоций: визг шин, брызги на лицевом щитке и крупные планы глаз Леоне. Крутые тачки и скупые мужские слезы: любителям жанра смотреть обязательно.