В поисках пределов: какие новые телесериалы ждут нас в ноябре

Создатели сериала не поскупились на университетские интерьеры, дорогие авто и настоящую яхту, но у сериала, увы, явные проблемы с идентификацией собственной аудитории. Молодым зрителям сериал, снятый в классических неспешных традициях 1990-х, когда о соцсетях еще никто не то что не слышал, но даже и не думал, а видеоролики существовали только на MTV («папа, а что это такое?»), вряд ли окажется близок даже визуально. Более взрослая, преимущественно женская аудитория, выросшая на любовных романах, с удовольствием поглазеет на картинки из жизни высшего света, однако многочисленные подростковые сентенции о том, что жизнь есть боль, вряд ли воспримет: собственные юношеские глупости вспоминать мало кто любит. Так что будущее «Многогранников» не выглядит многообещающим. Что ж, жизнь есть боль.