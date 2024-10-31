Клуб «Аталанта» использовал песню группы «Дюна» для анонса матча с «Монцей»

Встреча состоится в Бергамо в среду, и, в качестве подготовки к ней, на официальной странице клуба в TikTok появилось видео под трек «Привет с большого бодуна». В ролике под популярную песню показаны персонажи компьютерной игры, символизирующие фанатов «Аталанты», стремящихся к игре в приподнятом настроении.