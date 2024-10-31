Клуб «Аталанта» использовал песню группы «Дюна» для анонса матча с «Монцей»

Итальянский футбольный клуб «Аталанта», в котором ранее играл российский футболист Алексей Миранчук, анонсировал предстоящий матч 10-го тура чемпионата Италии против «Монцы», используя песню российской группы «Дюна».
Встреча состоится в Бергамо в среду, и, в качестве подготовки к ней, на официальной странице клуба в TikTok появилось видео под трек «Привет с большого бодуна». В ролике под популярную песню показаны персонажи компьютерной игры, символизирующие фанатов «Аталанты», стремящихся к игре в приподнятом настроении.
Основатель и лидер группы «Дюна» Виктор Рыбин предположил в интервью «Матч ТВ», что, вероятно, у клуба «Аталанта» нет перевода песни «Привет с большого бодуна», что и стало причиной ее использования в анонсе матча.
Рыбин, который не видит в этом проблемы, не намерен предъявлять никаких требований к клубу. На вопрос, будет ли он добиваться гонорара за использование композиции, Рыбин ответил, что не намерен требовать оплаты, поскольку он приветствует популяризацию песни.
Музыкант добавил, что у него и его группы всегда были хорошие отношения с итальянцами, которых он считает друзьями.
Ранее полузащитник сборной Италии по футболу Родри получил «Золотой мяч».