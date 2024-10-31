Британский Минздрав заявил о серьезном кризисе в стоматологической области

Британский минздрав признал кризис в стоматологической области, назвав уровень кариеса среди детей в стране «поистине диккенсовским».
Министр здравоохранения Стивен Киннок отметил, что ситуация с зубным кризисом в Англии достигла критического уровня, и власти пока не предлагают возможности для быстрого разрешения этой проблемы.
Во время своего выступления перед парламентом он сказал, что около 13 миллионов британцев остро нуждаются в доступе к стоматологическим услугам.
По его словам, статистика госпитализаций среди детей, вызванных кариесом, вызывает серьезную тревогу: у детей в возрасте от 5 до 9 лет кариес является причиной госпитализаций. Киннок рассказал, что такие показатели отражают тяжелые условия викторианской Англии, и подчеркнул, что ситуацию невозможно изменить мгновенно.
Министерство намерено сосредоточить усилия на поддержке и увеличении количества стоматологов в стране.
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