Что произошло в Иркутске в ночь на 31 октября 2024: последние новости

Отпуск не задался у пассажиров рейса Иркутск-Паттайя. А все потому что вылет в Таиланд перенесли на сутки. Власти тропической страны не дали разрешение авиакомпании на полет. Туристы должны были отправиться из аэропорта областного центра ночью 29 октября. Новое время вылета назначено на пол первого ночи 31 октября.