Что произошло в Иркутске в ночь на 31 октября 2024: последние новости

В Черемховском районе поймали манера, который потратил электричества на 1,8 миллиона рублей. Оказалось, что житель Малиновки уже был замечен в подобных махинациях. К сетям он подключился со склада, а о незаконности такого заработка — не знал.
В Черемхово ночная поездка без прав обернулась смертью для двух человек. Двое мужчин на «Жигулях» вылетели с дороги и врезались в дерево. К месту аварии выехала скорая, но 23-летний водитель и 28-летний пассажир скончались до приезда медиков.
Отпуск не задался у пассажиров рейса Иркутск-Паттайя. А все потому что вылет в Таиланд перенесли на сутки. Власти тропической страны не дали разрешение авиакомпании на полет. Туристы должны были отправиться из аэропорта областного центра ночью 29 октября. Новое время вылета назначено на пол первого ночи 31 октября.