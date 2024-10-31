Москвичи назвали самые творческие спальные районы столицы

Среди отметивших важность близости культурных объектов большинство (41%) считает, что творческая среда района оказывает положительное влияние на формирование личности, как ребенка, так и взрослого. Еще 32% считают, что культурные мероприятия и общественные пространства улучшают качество жизни, а 21% указали на их роль в укреплении связи между жителями. 6% респондентов считает, что присутствие творческих инициатив улучшает внешний облик района, делая его интереснее и уютнее для прогулок и отдыха.