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ИИ-радиоведущих в Польше «уволили» с работы спустя неделю

Широкая общественность указала, что замена профессиональных специалистов на автоматизированные системы повсеместно является опасной.

Источник: Аргументы и факты

Работа цифровых ведущих на польском радио OFF Radio Krakow вызвала небывалое общественное возмущение. Подробности сообщили представители СМИ.

Предполагалось, что такой шаг привлечет к контенту более молодое поколение. Однако эксперимент пролился всего неделю.

Виртуальные персонажи были созданы искусственным интеллектом. Они заменили реальных журналистов и собирались говорить на культурные, социальные и художественные темы.

Общественность требовала вернуть работу реальным людям и прекратить «опасный прецедент». Замена профессиональных специалистов на автоматизированные системы повсеместно — опасна.

При этом программа должна была продолжаться три месяца. Но финальной точкой недовольства стало «интервью» ведущего с лауреатом Нобелевской премии, польской поэтессой Виславой Шимборской. Она умерла в 2012 году.

Напомним, что вести программы должны были 20-летняя Эмилия «Эми» Нова, 22-летний Якуб «Куба» Зелински и 23-летний Алекс. У каждого из новых ведущих своя история и свой характер.