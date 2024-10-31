На Солнце за несколько минут до полуночи зафиксировали мощную вспышку

МОСКВА, 31 октября /ТАСС/. Мощная вспышка на Солнце класса M7.2 произошла за несколько минут до наступления 31 октября, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики (ИПГ).
«На Солнце 30 октября в 23:53 мск была зарегистрирована мощная вспышка класса M7.2 в рентгеновском диапазоне в группе пятен 3878 (N16E41). Вспышка была продолжительностью 39 минут», — сказали в ИПГ.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: A, B, C, M и X. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки, как правило, сопровождаются выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.