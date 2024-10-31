Рассказываем, что обещает погода в Иркутске 31 октября 2024

Погода в Иркутске 31 октября 2024 обещает переменную облачность и мокрый снег. Как рассказали КП-Иркутск в Иркутском Гидрометцентре, воздух прогреется до +4…+6. А ночью похолодает до 0…-2 градусов.
Погода в Иркутске 31 октября 2024.
— Переменная облачность и мокрый снег. В течение суток в Тайшетском, Чунском и северных районах небольшие, местами умеренные осадки. Порывы ветра могут достичь 13 м/с, — рассказывают синоптики о погоде в Приангарье.
Так в регионе температура поднимется до +2…+7, однако если солнце так и не выглянет из-за облаков, то ожидается −5. Ночью шкала термометра опуститься до −13 градусов. Вот что обещает погода в Иркутске 31 октября 2024.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре 31 октября в девять часов утра отключат отопление. Ограничение коснется трех округов.