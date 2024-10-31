Маск создает в Техасе комплекс для своих детей и хочет стать донором спермы

В последние месяцы Маск поделился с близкими планами создать семейный комплекс в Техасе, где будут проживать некоторые его дети, которых у него не менее 11, и двое из трех матерей его детей. Для этого он активно скупает недвижимость в выбранном районе, рассчитывая владельцами цену на 20−70% выше рыночной. Все сделки сопровождаются строгими условиями конфиденциальности и обязательством по подписанию соглашений о неразглашении.