Маск создает в Техасе комплекс для своих детей и хочет стать донором спермы

Илон Маск, американский миллиардер и основатель компании SpaceX, принял решение стать донором спермы, следуя примеру основателя Telegram Павла Дурова.
По данным The New York Times, на прошлом ужине он предложил супругам, испытывающим трудности с зачатием, воспользоваться его генетическим материалом, отметив наличие у него уже большого количества детей.
В последние месяцы Маск поделился с близкими планами создать семейный комплекс в Техасе, где будут проживать некоторые его дети, которых у него не менее 11, и двое из трех матерей его детей. Для этого он активно скупает недвижимость в выбранном районе, рассчитывая владельцами цену на 20−70% выше рыночной. Все сделки сопровождаются строгими условиями конфиденциальности и обязательством по подписанию соглашений о неразглашении.
Точный состав семей, которые переселяются в комплекс, пока неизвестен.
Ранее сообщалось, как 45-летний учитель из Ленобласти заявила бывшему 17-летнему ученику, что хочет родить от него ребенка, и стала уговаривать сдать сперму.