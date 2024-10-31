Челябинский водитель лишится Lexus за 2 млн за пьяное вождение

Автовладельца несколько раз ловили в нетрезвом виде за рулем. Об этом рассказали в ГУ МВД России по Челябинской области.
Сотрудники Госавтоинспекции остановили дорогостоящую иномарку в октябре текущего года. Оказалось, что 44-летний водитель имеет признаки алкогольного опьянения. При этом правоохранители выяснили, что пьяный мужчина уже ранее попадал в поле зрения экипажа ДПС, В Областном полицейском Главке уточнили, что тогда за отказ от прохождения медосвидетельствования челябинец получил штраф в 30 тысяч рублей и был лишен прав на 1,5 года.
«Однако должных выводов задержанный не сделал, и будучи подвергнутым административному наказанию, вновь сел за руль в состоянии опьянения», — прокомментировали в ГУ МВД России по Челябинской области.
В ведомстве уточнили, что на водителя возбудили уголовное дело. Материалы для рассмотрения должны поступить в прокуратуру Ленинского района Челябинска.
Между тем, саму иномарку отправили на спецстоянку, а по требованию полиции на Lexus, стоимость которого оценили в два миллиона рублей, наложили арест. Судьбу машины решит суд. Не исключено, что ее могут конфисковать в доход государства.