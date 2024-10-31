Челябинский водитель лишится Lexus за 2 млн за пьяное вождение

Сотрудники Госавтоинспекции остановили дорогостоящую иномарку в октябре текущего года. Оказалось, что 44-летний водитель имеет признаки алкогольного опьянения. При этом правоохранители выяснили, что пьяный мужчина уже ранее попадал в поле зрения экипажа ДПС, В Областном полицейском Главке уточнили, что тогда за отказ от прохождения медосвидетельствования челябинец получил штраф в 30 тысяч рублей и был лишен прав на 1,5 года.