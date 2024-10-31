Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Верхнюю Набережную планируют реконструировать в Иркутске в 2026 году

Сейчас готовят проектную сметную документацию.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В областном центре обсуждают подготовку проектной сметной документации, которая необходимы для реконструкции Верхней Набережной. Об этом КП-Иркутск сообщили в Думе города.

В будущем планируют привести в порядок участок от дома № 107 до дома № 145/17а. В ходе подготовки выяснилось, что нужно перенести канализационную насосную станцию, она находится посередине дороги.

-Станция является частью сетей канализации домов №№ 145/а-145/22 и находится в границах ответственности ООО УКП «Набережная». Решили, что после переноса КНС, необходимо передать ее в муниципальную собственность, — рассказал заместитель председателя Думы Иркутска, депутат по избирательному округу № 12 Александр Друзенко.

Если государственная экспертиза одобрит проект, то специалисты приступят к работам в 2026 году.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что в областном центре задержали вылет самолета до Тайланда.