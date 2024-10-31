68-летняя женщина «захватила» тамбур и оборудовала под жилье в Иркутске

В Иркутске 68-летняя женщина «захватила» тамбур (прим. ред. — домовая территория), который находится около ее квартиры. Отремонтировала и обставила личными вещами, тем самым сделала из него жилое помещение. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.