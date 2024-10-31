68-летняя женщина «захватила» тамбур и оборудовала под жилье в Иркутске

В Иркутске 68-летняя женщина «захватила» тамбур (прим. ред. — домовая территория), который находится около ее квартиры. Отремонтировала и обставила личными вещами, тем самым сделала из него жилое помещение. Об этом КП-Иркутск сообщили в ГУФССП России по Иркутской области.
— Суд обязал «хозяйку» самостоятельно привести комнату в первоначальное состояние, которое соответствовало требованиям, — рассказывают в пресс-службе ГУФССП.
Требование суда женщина не спешила выполнять, поэтому приняли решение — она должна была оплатить исполнительский сбор и не могла покинуть пределы страны. Но и это не помогло, тамбур она освобождать не собиралась.
Только после того, как ее привлекли к административной ответственности и начислили неустойку, она наняла рабочих, снесла установленную перегородку и привела комнату в надлежащий вид.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Черемхово в аварии погибли два человека.