Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Последний месяц осени начнется с длинной рабочей недели: в связи с переносом выходного с субботы 2 ноября на вторник 30 апреля — 2 ноября будет рабочим днем. Помимо этого, ноябрь принесет несколько важных нововведений, в том числе реестр воинского учета, новые льготы и компенсации, сообщаетИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на «Известия».
Перерасчет пенсии
1 ноября произойдет перерасчет надбавки к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности. Такая доплата назначается в связи с вредными, опасными, напряженными и тяжелыми условиями труда и формируется за счет средств, перечисляемых работодателями. Сумма выплаты индивидуальна и зависит от среднемесячного заработка и стажа работы. Размер надбавок корректируют четыре раза в год — 1 февраля, 1 мая, 1 августа и 1 ноября.
Переводы по СБП
Новые тарифы для переводов по СБП начнут действовать с 1 ноября 2024 года. ЦБ России установил на нулевом уровне предельный размер вознаграждения, которое финорганизации могут взимать со своих клиентов по платежам в пользу государства, то есть комиссия в таких случаях не предусмотрена.
Это касается переводов на единый казначейский счет: оплаты налогов, штрафов, государственных детских садов, кружков, секций. Такой же порядок работает в случае возврата средств по незавершенному переводу.
Помимо этого, лимит бесплатных переводов в размере 100 тыс. рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. При переводе средств одним клиентом банка другому в пределах этой суммы комиссия взиматься не будет, после начнет действовать тариф 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. Приэтом переводить средства между своими счетами в разных банках без потерь всё еще можно в пределах 30 млн рублей в месяц.
Майнинг цифровой валюты
С 1 ноября 2024 года в России официально разрешается майнинг цифровой валюты. Закон № 221-ФЗ вводит ряд новых понятий, в том числе и определение майнинга — им признается деятельность «по проведению математических вычислений путем эксплуатации технических и программно-аппаратных средств для внесения записей в информационную систему, использующую технологию, в том числе технологию распределенного реестра, имеющих целью выпуск цифровой валюты и (или) получение лицом, осуществляющим такую деятельность, вознаграждения в цифровой валюте за подтверждение записей в информационной системе».
Заниматься майнингом по закону смогут только юридические лица и ИП, которые зарегистрированы на территории РФ и включены в специальный реестр. Его будет вести Минцифры. Обычные граждане смогут заниматься майнингом, только если потребляемая при нем электроэнергия не превысит лимиты, установленные правительством РФ.
Майнеров могут отключать от энергоснабжения в любой момент, если они создают дефицит мощностей в регионе, однако им предложат переехать в другое место с избыточными энергетическими мощностями, чтобы поддержать экономику субъекта. Заниматься майнингом запретят тем, кто имеет судимость за экономические, государственные или тяжкие умышленные преступления.
Сообщения в мессенджерах
С 1 ноября владельцев мессенджеров обяжут блокировать сообщения от неизвестных пользователей, если получатель не давал свое согласие на них. Кроме того, владельцы сервисов обмена мгновенными сообщениями должны будут по требованию уполномоченных органов власти предоставлять сведения о пользователях.
Еще одно нововведение затронет аккаунты с аудиторией более 10 тыс. подписчиков. Блогерам придется размещать информацию о включении их в соответствующий реестр Роскомнадзора. В него войдут персональные страницы, которые выполняют требования законодательства и не распространяют запрещенную в России информацию. Компенсация ЖКУ льготникам.
В последний месяц осени в силу вступает новая редакция единого стандарта компенсаций льготникам расходов на оплату ЖКУ. По новым требованиям при решении о назначении компенсации соцзащита обязана учитывать сведения из ГИС ЖКХ о наличии у гражданина задолженности по оплате коммунальных услуг за последние три года, взысканной вступившим в законную силу решением суда.
Гражданину не смогут отказать в назначении компенсации, если у него есть долг по коммунальным платежам, но его не взыскивали через суд или по нему истек трехлетний срок исковой давности. Реестр воинского учета.
В последний месяц осени в России заработает электронный реестр воинского учета. В проекте постановления правительства РФ «О внесении изменений в постановление правительства от 19 апреля 2024 года» закрепляется процесс его передачи от Минцифры к Минобороны. Это «технические изменения в нормативные документы», пояснило Минцифры.
Минобороны загрузит в реестр данные и введет его в эксплуатацию. Среди функций предусмотрены дистанционная постановка и снятие с воинского учета, актуализация данных о гражданах по сведениям из других государственных информресурсов, формирование и рассылка электронных повесток в военкомат, направление решений о применении или об отмене временных обеспечительных мер для явки гражданина по повестке. Доступ к загруженным сведениям будет закрытым, ими смогут пользоваться только Минобороны РФ, ФСБ, ФСО и Служба внешней разведки.
О внесении в реестр воинского учета граждан уведомят через портал «Госуслуги».
Выплата почетным донорам
В сентябре этого года начал действовать новый порядок ежегодных денежных выплат почетным донорам. С 30 ноября вознаграждение будет назначаться в проактивном режиме, то есть автоматически, без необходимости оформлять письменное обращение в орган соцзащиты. Деньги зачислят на основании сведений, имеющихся в государственных информсистемах.
До этого выплата назначалась по заявлению донора, с конца месяца гражданину достаточно согласия в ЕСИА на использование указанных реквизитов банковских счетов для получения мер соцзащиты. Заявление понадобится, если статус почетного донора был получен до 30 ноября 2024 года и лицо обращается за выплатой впервые. В этом году размер вознаграждения составил 17 324 рубля.
Справки об участии в СВО
С ноября начнет действовать общефедеральный порядок выдачи справок об участии в СВО, необходимых для получения льгот самими участниками и членами их семей. Документ можно использовать в том числе и через портал «Госуслуги» в виде QR-кода.
Ранее не было единого образца справки, такое подтверждение выдавалось командирами воинских частей или военкоматами, что серьезно затрудняло предоставление соцподдержки. Теперь справка будет выдаваться по единой форме.