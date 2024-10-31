Что изменится в жизни россиян с 1 ноября

Помимо этого, лимит бесплатных переводов в размере 100 тыс. рублей в месяц распространится на операции с электронными кошельками. При переводе средств одним клиентом банка другому в пределах этой суммы комиссия взиматься не будет, после начнет действовать тариф 0,5% от суммы перевода, но не более 1,5 тыс. рублей. Приэтом переводить средства между своими счетами в разных банках без потерь всё еще можно в пределах 30 млн рублей в месяц.