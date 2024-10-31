Амурский бульвар в Хабаровске обретает новую жизнь

Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что проект направлен на создание комфортного пространства для всех жителей города. В следующем году планируется ввести «умную» остановку и площадки для маломобильных граждан. «Это вложение в будущее хабаровчан, которое поможет изменить облик города», — отметил глава города.