Амурский бульвар в Хабаровске обретает новую жизнь

Первый этап реконструкции Амурского бульвара в Хабаровске завершен: здесь теперь можно найти площадки для панна-футбола, скейтбординга и новые игровые зоны, сообщает пресс-служба администрации города.
Этот проект инициирован мэрией и поддержан местными предпринимателями, включая Центральный продовольственный рынок. «Мы вложили в первый этап 9 миллионов рублей и уже сегодня видим значительные перемены», — рассказала генеральный директор Центрального продовольственного рынка Светлана Ушакова.
Мэр Сергей Кравчук подчеркнул, что проект направлен на создание комфортного пространства для всех жителей города. В следующем году планируется ввести «умную» остановку и площадки для маломобильных граждан. «Это вложение в будущее хабаровчан, которое поможет изменить облик города», — отметил глава города.