Браконьер не пройдет: на охрану территории «Земли леопарда» встали высокие технологии

Сотрудники национального парка «Земля леопарда» в Приморье поставили на службу охране природы высокие технологии. Новые фотоловушки, оснащенные системой онлайн-передачи данных, помогут инспекторам ловить нарушителей, которые пытаются проникнуть на особо охраняемую территорию, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Земля леопарда».
Фотоловушки установили в ключевых местах вдоль границ национального парка и полуострова Ликандера на острове Попова, входящем в Дальневосточный морской заповедник, где наиболее вероятно проникновение нарушителей на охраняемые территории вне установленных троп и маршрутов.
Обнаружив прохождение человека, оборудование немедленно передает информацию на сервер, откуда она поступает инспекторам оперативных групп. Они, в свою очередь, выезжают на место для задержания нарушителя.
«Как и оперативные группы государственных инспекторов отдела охраны, фотоловушки работают круглосуточно, в любую погоду. Новая система контроля позволит значительно повысить безопасность и предотвратить ущерб экосистеме. Незаконные охоты создают прямую угрозу жизни краснокнижных хищников, чьи популяции требуют строгой охраны», — отметил заместитель директора ФГБУ «Земля леопарда» по охране Евгений Стома.
Кроме браконьеров, новые фотоловушки помогут быстро выявлять поджигателей сухой травы в окрестностях национального парка, что поможет сократить ущерб от пожаров.