Браконьер не пройдет: на охрану территории «Земли леопарда» встали высокие технологии

Фотоловушки установили в ключевых местах вдоль границ национального парка и полуострова Ликандера на острове Попова, входящем в Дальневосточный морской заповедник, где наиболее вероятно проникновение нарушителей на охраняемые территории вне установленных троп и маршрутов.