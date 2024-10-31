Новый этап: пединститут переезжает из корпусов в центре в кампус на Тихоокеанской

Как проинформировал ректор вуза Юрий Марфин, «после тщательного анализа ситуации и оценки состояния нашего корпуса по улице Карла Маркса, 68, специалисты пришли к выводу, что полное восстановление здания нашими силами невозможно. Преподаватели, студенты и их родители много раз говорили мне на встречах и писали в личные сообщения, что хотят переехать в более комфортные условия. Это подтолкнуло нас к принятию непростого решения. Мы переводим всех студентов и сотрудников из здания педагогического института в здание университета на Тихоокеанской, 134».