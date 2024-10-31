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Новый этап: пединститут переезжает из корпусов в центре в кампус на Тихоокеанской

Накануне ректор ТОГУ Юрий Марфин подписал приказ об изменении локаций института.

Источник: AmurMedia

Вчера стало известно о предстоящих изменениях, которые коснутся учебного процесса и работы педагогического института, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на Telegram-канал (18+) ТОГУ.

Как проинформировал ректор вуза Юрий Марфин, «после тщательного анализа ситуации и оценки состояния нашего корпуса по улице Карла Маркса, 68, специалисты пришли к выводу, что полное восстановление здания нашими силами невозможно. Преподаватели, студенты и их родители много раз говорили мне на встречах и писали в личные сообщения, что хотят переехать в более комфортные условия. Это подтолкнуло нас к принятию непростого решения. Мы переводим всех студентов и сотрудников из здания педагогического института в здание университета на Тихоокеанской, 134».

«Мы понимаем, что перемены могут вызывать беспокойство, однако уверяем всех, что Тихоокеанский государственный университет продолжает оставаться верным своим традициям и ценностям. Мы убеждены, что дух педагогического института сохраняется не в стенах, а в людях — в преподавателях, студентах и выпускниках, которые на протяжении многих лет создавали уникальную атмосферу и культуру нашего учебного заведения».

По словам ректора, этот шаг не только поможет улучшить условия обучения, но и создаст более сплочённую атмосферу внутри университета. Юрий Марфин выразил уверенность, что совместная работа в двух соседних зданиях позволит выстроить более эффективные процессы, обмениваться опытом и идеями, а также укрепить сообщество.

Переезд будет организован с учётом всех необходимых мер для минимизации возможных неудобств.

Вышедший приказ, связанный с переносом занятий из корпусов в центре города в кампус на Тихоокеанской, вызвал бурное обсуждение и среди самих студентов, и среди жителей краевого центра.

образование