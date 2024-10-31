Виталий Хоценко обсудил с руководителем Ростехнадзора Трембицким проблемы «ТГК-11»

В Правительстве региона накануне обсудили готовность котельных Омска к прохождению грядущего отопительного сезона. В Омске работает комиссия Ростехнадзора во главе с председателем Александром Трембицким. Главная цель — исключить срывы прохождения отопительного сезона, подобные тем, что были в начале этого года, когда одна за одной выходили из строя водонагревательные агрегаты ТЭЦ.
На встрече также присутствовали руководитель энергетической компании Олег Хилько. Он отметил, что на ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5 продолжается устранение выданных замечаний. Для безаварийного прохождения отопительного периода важно, чтобы все выявленные Ростехнадзором предписания были устранены. Правительство Омской области со своей стороны оказывает необходимое содействие. Ведомственная комиссия также проверит работу котельных в муниципалитетах.