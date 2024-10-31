Виталий Хоценко обсудил с руководителем Ростехнадзора Трембицким проблемы «ТГК-11»

В Правительстве региона накануне обсудили готовность котельных Омска к прохождению грядущего отопительного сезона. В Омске работает комиссия Ростехнадзора во главе с председателем Александром Трембицким. Главная цель — исключить срывы прохождения отопительного сезона, подобные тем, что были в начале этого года, когда одна за одной выходили из строя водонагревательные агрегаты ТЭЦ.