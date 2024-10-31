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С 2025 года в Новосибирске вводят туристический налог

Платить будут постояльцы гостиниц, хостелов, санаториев, мотелей, баз отдыха и т. д.

Источник: РИА "Новости"

Депутаты горсовета Новосибирска проголосовали за введение на территории города туристического налога. Об этом сообщил «РБК Новосибирск».

В число плательщиков включили юрлица и ИП, которые владеют гостиницами, хостелами, базами отдыха, санаториями и т. д. Взимать налог будут с туристов, останавливающихся в данных местах. От уплаты освободили жителей региона, многодетные семьи и родственников бойцов СВО.

В 2025 году ставка составит 1% от налоговой базы. Ежегодно она будет расти на 1% и к 2029-му установится на уровне 5%.

Портал приводит данные начальника департамента финансов и налоговой политики администрации Александра Веселкова. Он отметил, что сумма налога не должна быть менее 100 рублей за суточное проживание. Собранные средства должны направить на развитие туристической составляющей города.

«РБК Новосибирск» поговорил с и.о. Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланой Фоменко, которая считает, что введение налога преждевременно. По её словам, имеются проблемы с подсчётом туристов — многие люди приезжают в город транзитом на одну ночь, кроме того останавливаются просто во время рабочих командировок.

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