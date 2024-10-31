С 2025 года в Новосибирске вводят туристический налог

«РБК Новосибирск» поговорил с и.о. Новосибирской ассоциации туристских организаций Светланой Фоменко, которая считает, что введение налога преждевременно. По её словам, имеются проблемы с подсчётом туристов — многие люди приезжают в город транзитом на одну ночь, кроме того останавливаются просто во время рабочих командировок.