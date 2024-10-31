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Роскомнадзор не получал жалоб на сериал «Преступление и наказание»

Дату онлайн-премьеры сериала Владимира Мирзоева «Преступление и наказание» перенесли в третий раз. Первые четыре эпизода должны были выйти на «Кинопоиске» 26 октября. Сначала релиз отложили на 27-е, затем на 29-е, а теперь — на неопределенный срок. В официальном заявлении онлайн-кинотеатра сказано, что «есть моменты, которые потребовали больше времени». Какие именно, в сообщении не уточняется. В Роскомнадзоре 30 октября «Известиям» сообщили, что жалоб на сериал не получали.

«Жалобы на указанный сериал в Роскомнадзор не поступали. Анализ материала ведомство не проводило, каких-либо рекомендаций или требований в адрес онлайн-кинотеатра или создателей сериала Роскомнадзор не направлял», — сообщили в ведомстве «Известиям».

Действие сериала «Преступление и наказание» происходит в условном настоящем. Роль Родиона Раскольникова в нем исполнил Иван Янковский. Он отреагировал на перенос релиза проекта на своей странице в соцсети.

«Насчет ПиНа не переживайте, все как-то решится», — отметил он.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Перенести нельзя показывать: что случилось с сериалом «Преступление и наказание».