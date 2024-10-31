Олбани
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бастрыкин вмешался в дело об аварии на ПНС-5 в Новосибирске

Утром 30 октября в Новосибирске произошла коммунальная авария на объекте СГК, из-за которой без тепла остались более 600 домов.

Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин вмешался в разбирательства.

По сообщениям СГК, без отопления остались дома в Заельцовском районе и часть объектов в Калининском районе. Причиной аварии стала протечка насоса — ПНС затопило водой, из-за чего произошло замыкание электропроводки и насосы остановились.

Из-за гидроудара в 15 многоквартирных домах произошли прорывы внутренней системы отопления, компания обещала возместить ущерб пострадавшим. Без тепла, по сообщениям СГК, остались 607 объектов, из которых 37 — социальные.

К 22:20 восстановительные работы на ПНС-5 завершились. Два насоса запущены, они прошли испытания и работают штатно. Этих мощностей достаточно для обеспечения нормального режима теплоснабжения в зоне работы насосной станции.

Глава СУ СКР Александр Бастрыкин поручил Долгаеву доложить о результатах проверки по факту нарушения прав жителей Новосибирской области.

СК