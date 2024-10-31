Хабаровская бодибилдерша стала сильнейшей в России

­— Иными словами, мечта стала явью. Сегодня я самая счастливая девушка, которая надела ту самую корону, о которой мечтала в своих снах. Но это не только моя победа. Настоящее счастье — это люди, которые помогли мне достигнуть своих желаний, — прокомментировала Галина Камышанская свою победу в соцсетях.