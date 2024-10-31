Хабаровская бодибилдерша стала сильнейшей в России

Хабаровчанка Галина Камышанская завоевала титул абсолютной чемпионки страны на всероссийском турнире по бодибилдингу, который накануне завершился в Екатеринбурге. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», 26-летняя спортсменка выступала в дисциплине «бодифитнес» и не оставила шанса своим соперницам.
— Иными словами, мечта стала явью. Сегодня я самая счастливая девушка, которая надела ту самую корону, о которой мечтала в своих снах. Но это не только моя победа. Настоящее счастье — это люди, которые помогли мне достигнуть своих желаний, — прокомментировала Галина Камышанская свою победу в соцсетях.
Отметим, что чемпионат России по бодибилдингу — соревнования собрали больше тысячи атлетов из 70 регионов страны, Казахстана, Беларуси, Киргизии и других государств, которые боролись за победу в 87 категориях. По информации организаторов турнира, общий призовой фонд соревнований составил свыше двух миллионов рублей.
Напомним, в октябре, также в Екатеринбурге, прошли открытые международные игры силовых и боевых видов спорта «Золотой тигр — XVIII». В мультитурнире приняли участие более 3000 спортсменов из всех регионов России и ближнего зарубежья, в их числе двое хабаровчан. Павел Зверев и Михаил Маронов выступали в возрастных категориях М2 (45−50 лет) и М3 (50−55 лет). Оба заняли первые места.