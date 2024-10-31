Владивосток зацветет: весной в 2025 году город украсят более 40 тысяч тюльпанов

В настоящее время работы по посадке тюльпанов проходят на проспекте 100-летия Владивостока, на улице Ивановской у остановки «Гайдамак», на цветнике возле улицы Калинина, в сквере имени Рихарда Зорге, а также на Светланской, 67 и по другим адресам.