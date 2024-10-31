Владивосток зацветет: весной в 2025 году город украсят более 40 тысяч тюльпанов

Предстоящей весной дальневосточная столица будет украшена более чем 40 тысячами тюльпанов различных сортов, сообщает ИА PrimaMedia. Сотрудники муниципального учреждения «Зелёный Владивосток» уже начали их осеннюю посадку, уточнили в пресс-службе мэрии.
Перед этим рабочие убрали однолетние растения с городских клумб и подготовили почву для луковиц. В «Зелёном Владивостоке» пояснили, что тюльпаны сажают осенью, когда температура почвы достигает 10 градусов. Это позволяет луковицам развить корни, не допуская преждевременного прорастания.
Всего в этом году будет высажено 41 тысяча луковиц тюльпанов девяти сортов. Весной они оформят яркие композиции по всему городу.
В настоящее время работы по посадке тюльпанов проходят на проспекте 100-летия Владивостока, на улице Ивановской у остановки «Гайдамак», на цветнике возле улицы Калинина, в сквере имени Рихарда Зорге, а также на Светланской, 67 и по другим адресам.
Также озеленители продолжают высаживать кустарники и деревья, благоустраивать газоны и проводить обрезку живой изгороди в различных районах Владивостока. Недавно специалисты занимались обрезкой на улицах Комсомольской, Магнитогорской, Полярной, Часовитина и других.