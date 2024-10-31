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Потепление до +8 градусов ждут в Новосибирске

Столбик термометра начнет подниматься выше с начала ноября.

Сейчас в Олбани: +21° 3 м/с 56% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

Новосибирцы могут ждать небольшого потепления. Прогноз погоды от синоптиков на первую неделю ноября порадует местных жителей.

Так, по данным сервиса Яндекс. Погоды, с 3 ноября средняя температура воздуха днём будет составлять +3…+5 градусов. Такая погода продержится почти всю неделю. Самые тёплые дни — 4 и 5 ноября. Температура днём может достигать +8 градусов, ночью будет холодать до 0.

Ранее КП-Новосибирск писала, что синоптики опубликовали прогноз погоды на ноябрь в Новосибирске. Месяц в основном будет пасмурным.