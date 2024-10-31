Потепление до +8 градусов ждут в Новосибирске

Так, по данным сервиса Яндекс. Погоды, с 3 ноября средняя температура воздуха днём будет составлять +3…+5 градусов. Такая погода продержится почти всю неделю. Самые тёплые дни — 4 и 5 ноября. Температура днём может достигать +8 градусов, ночью будет холодать до 0.