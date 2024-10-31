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Жителям Хабаровского края рекомендуют сменить адреса электронных почт

Сотрудники «Госуслуг» призывают перенести аккаунты на отечественные сервисы.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Хабаровского края просят отказаться от электронной почты Gmail и зарегистрироваться на отечественных платформах. Такие письма от «Госуслуг» пользователи получили накануне. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

В сообщении говорится, что недавно компания Google ограничила использование СМС-подтверждения для создания новых аккаунтов. Специалисты предполагают, что эта функция продолжит работать для уже созданных аккаунтов. Перейти можно, например, на сервис @xmail.ru от российской компании VK, который уже интегрирован с «Госуслугами».

«Федеральный и региональный порталы “Госуслуг” объединены ЕСИА — единой системой идентификации и аутентификации, иными словами, для входа используется одна и та же учетная запись, логин и пароль. Уведомления в личный кабинет также приходят с двух ресурсов. Часть жителей края получает услугу проактивного информирования — персональные уведомления, например, о положенных мерах соцподдержки. К сожалению, нельзя исключать, что могут возникнуть проблемы с рассылкой на почтовый сервис Gmail», — рассказали в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.

Кроме того, с помощью «Госуслуг» можно получить доступ и к другим ресурсам. Переход на российские почты поможет не потерять его.

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