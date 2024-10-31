Жителям Хабаровского края рекомендуют сменить адреса электронных почт

«Федеральный и региональный порталы “Госуслуг” объединены ЕСИА — единой системой идентификации и аутентификации, иными словами, для входа используется одна и та же учетная запись, логин и пароль. Уведомления в личный кабинет также приходят с двух ресурсов. Часть жителей края получает услугу проактивного информирования — персональные уведомления, например, о положенных мерах соцподдержки. К сожалению, нельзя исключать, что могут возникнуть проблемы с рассылкой на почтовый сервис Gmail», — рассказали в министерстве цифрового развития и связи Хабаровского края.