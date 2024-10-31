Омские трамваи поедут по обновленным путям

Омские трамваи получат новые стрелочные пути. Обновлением оборудования занимаются специалисты путей МП г. Омска «Электрический транспорт». Уже заменены 30 стрелок, до конца года обновят еще шесть стрелочных переводов. Работы по замене стрелочного перевода сегодня проходят на территории депо. Специалисты устанавливают новое устройство, собранное из элементов, предоставленных заводом-изготовителем. Работы в депо проводятся днём, а на улицах города — ночью. Такой график позволяет не ограничивать движение трамваев по маршрутам.