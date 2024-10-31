Омские трамваи поедут по обновленным путям

Омские трамваи получат новые стрелочные пути. Обновлением оборудования занимаются специалисты путей МП г. Омска «Электрический транспорт». Уже заменены 30 стрелок, до конца года обновят еще шесть стрелочных переводов. Работы по замене стрелочного перевода сегодня проходят на территории депо. Специалисты устанавливают новое устройство, собранное из элементов, предоставленных заводом-изготовителем. Работы в депо проводятся днём, а на улицах города — ночью. Такой график позволяет не ограничивать движение трамваев по маршрутам.
«Сначала мы демонтируем старую стрелку, затем укладываем шпалы и новые стрелки по шаблону вместе с элементами скрепления, которые называются башмаками. Башмаки крепятся к шпалам большими гвоздями-костылями. Важно, чтобы новая стрелка идеально подошла к новой стрелке. Приходится работать на месте с инструментами, чтобы механизмы совпали» — рассказал о процессе начальник участка капитального ремонта филиала «Служба пути’МП г. Омска “Электрический транспорт” Игорь Гринченко.
В Омске на данный момент насчитывается около 115 стрелочных переводов, часть из них заменена. Сейчас сезонные работы уже практически завершены. Основные работы прошли по улице Челюскинцев от 5-й Северной до 8-й Восточной — это был один из проблемных участков, который удалось привести в нормативное состояние, — добавляют специалисты.