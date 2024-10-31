46 миллионов потратили на ремонт дорог около соцучреждений в Братске

В Братске отремонтировали дороги, ведущие к школам, детсадам, спортивным и культурным объектам. Многие из них не приводили в порядок со времен строительства. Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Братска.
— Общая стоимость работ составила 46 миллионов рублей. Подрядчики сделали все качественно, а выявленные замечания устранили, 30 октября прошла приемка. На Снежной, 37 и 37а, около девятой школы, расширили проезд с обустройством подпорной стенки и обустроили парковочные карманы, — рассказала заместитель председателя комитета ЖКХ Вера Ризман.
В 2024 выполнили ремонт 14 объектов. Самые крупные из них прошли вдоль улицы Возрождения в районе библиотеки, возле школы № 30 и в Правобережном районе возле психоневрологического диспансера на улице Краснодарской, 5А.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Ангарске 30-летний мужчина и 15-летний подросток пытались ограбить мужчину с помощью игрушечного пистолета.