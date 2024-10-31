Инстасамка и «Ленинград» 8 ноября выпустят совместный альбом

Директор певицы Дари Зотеевой, выступающей под псевдонимом Инстасамка, в беседе с ТАСС подтвердил, что релиз ее совместного альбома с группой «Ленинград» запланирован на 8 ноября.
Он уточнил, что все песни на альбоме будут записаны совместно с участием Зотеевой и «Ленинграда».
«Информация верная», — заявил директор, отвечая на вопрос о предстоящем выходе альбома.
По его словам, на каждом треке будут присутствовать и Зотеева, и «Ленинград», однако детали приглашённых артистов он комментировать пока не стал.
Ранее сообщалось, что дуэт Сергея Шнурова и Инстасамки может стать самым дорогим в России, они уже получили предложение на первый корпоратив за 60 миллионов рублей.