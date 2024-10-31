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Гидрометцентр РФ огласил неожиданный прогноз на ноябрь в Омской области

Гидрометцентр представил прогноз аномалий температуры и осадков в российских регионах в ноябре 2024 года.

Сейчас в Олбани: +19° 3 м/с 64% 758 мм рт. ст. +13°
Источник: SuperOmsk.ru

По прогнозу специалистов, в последний месяц лета в Омске и области ожидается температура воздуха выше нормы, что, по мнению автора, можно назвать неожиданным прогнозом.

«Средняя месячная температура воздуха в Уральском федеральном округе, Сибирском федеральном округе и на юге Дальневосточного федерального округа ожидается на 1° выше средних многолетних значений; на остальной территории около нормы», — указали в Гидрометцентре РФ.

Что касается осадков, то их в ноябре ожидается около нормы.

Добавим, по данным наблюдений, среднемесячная температура ноября в Омске составляет −6,9 градуса; также в среднем бывает 9 дней с осадками больше 1 мм.