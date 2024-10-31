На улицах Владивостока выявили еще более 15 брошенных автомобилей

Как подчеркнули в администрации, подобные брошенные автомобили не только занимают общественное пространство, но и представляют опасность для окружающей среды, а также нередко затрудняют доступ экстренных служб. Горожане могут сообщать о таких машинах в городскую администрацию, после чего специалисты проведут осмотр, составят акты и представят дело на рассмотрение комиссии. Если автомобиль будет признан бесхозным, он будет перемещен на площадку временного хранения.