На улицах Владивостока выявили еще более 15 брошенных автомобилей

На заседании комиссии Владивостока по вопросам перемещения брошенных транспортных средств под председательством заместителя главы администрации города Дмитрия Свитайло рассмотрели ряд автомобилей, признанных бесхозными, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города. Отмечается, что специалисты административно-территориальных управлений обнаружили на улицах краевой столицы более 15 брошенных машин. У автомобилей нет номеров, их колеса спущены, а салоны разукомплектованных транспортных средств служат складом для мусора. Автомобили находятся на улицах Борисенко, Харьковской, 50 лет ВЛКСМ, Луговой, Сабанеева, Русской и по другим адресам.
Как подчеркнули в администрации, подобные брошенные автомобили не только занимают общественное пространство, но и представляют опасность для окружающей среды, а также нередко затрудняют доступ экстренных служб. Горожане могут сообщать о таких машинах в городскую администрацию, после чего специалисты проведут осмотр, составят акты и представят дело на рассмотрение комиссии. Если автомобиль будет признан бесхозным, он будет перемещен на площадку временного хранения.
На предыдущем заседании комиссии было выявлено 14 автомобилей, которые долго стояли без движения и были разукомплектованы. Семь машин из этого числа вывезли на стоянку временного хранения. Напомним, бесхозные и разукомплектованные автомобили на территории Владивостокского городского округа будут эвакуированы в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки. Соответствующее распоряжение опубликовала мэрия Владивостока в конце сентября 2024 года. Перемещением и хранением брошенных и разукомплектованных автомобилей займется муниципальное бюджетное учреждение «Содержание городских территорий». Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета Владивостокского городского округа.