Утята крохаля поплавали перед фотоловушкой заповедника «Тунгусский» в Красноярском крае

В начале октября фотоловушка заповедника «Тунгусский» записала большой выводок большого крохаля. Множество утят ровным строем плыли по речке вглубь территории заповедника. Некоторые сорванцы обгоняли своих братьев и сестер, стремясь занять первые места в строю.
На следующий день к ним присоединился еще один большой выводок, но уже не такой организованный, утята были будто чем-то обеспокоены.
Спустя несколько дней, когда выпал снег, птицы уплыли в обратную сторону.
В заповеднике рассказали, что, скорее всего, выводки объединились в одну стаю перед осенним перелетом. Обычно он происходит в конце сентября — октябре и продолжается до замерзания водоемов.