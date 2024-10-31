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Утята крохаля поплавали перед фотоловушкой заповедника «Тунгусский» в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Заповедник находится на севере региона.

Источник: Заповедник "Тунгусский"

В начале октября фотоловушка заповедника «Тунгусский» записала большой выводок большого крохаля. Множество утят ровным строем плыли по речке вглубь территории заповедника. Некоторые сорванцы обгоняли своих братьев и сестер, стремясь занять первые места в строю.

На следующий день к ним присоединился еще один большой выводок, но уже не такой организованный, утята были будто чем-то обеспокоены.

Спустя несколько дней, когда выпал снег, птицы уплыли в обратную сторону.

В заповеднике рассказали, что, скорее всего, выводки объединились в одну стаю перед осенним перелетом. Обычно он происходит в конце сентября — октябре и продолжается до замерзания водоемов.

флора и фауна