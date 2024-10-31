Хабаровчане дошли до кассационного суда, желая вернуть двор

В 2022 году они обнаружили и оспорили в суде поддельный протокол голосования, согласно которому было проведено межевание двора, а в 2023 году в суде доказали, что в проекте межевания есть ошибки — неверно рассчитана нормативная площадь придомовой территории, что и привело к неправомерному сокращению площади участка.
На сегодняшний день жильцы дома добиваются признания допущенных ошибок реестровыми, а самого проекта межевания — недействительным. Центральный районный суд и краевой суд не приняли доводы истцов — даже несмотря на наличие уголовного дела.
Теперь горожане ждут, когда состоится заседание в девятом кассационном суде.