Хабаровчане дошли до кассационного суда, желая вернуть двор

В 2022 году они обнаружили и оспорили в суде поддельный протокол голосования, согласно которому было проведено межевание двора, а в 2023 году в суде доказали, что в проекте межевания есть ошибки — неверно рассчитана нормативная площадь придомовой территории, что и привело к неправомерному сокращению площади участка.