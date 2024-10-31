Бизнесмен Олег Тиньков оставил в России долги на 20 миллионов рублей

Напомним, в феврале 2023 года Минюст России внес Тинькова в реестр иностранных агентов. В 2022 году бизнесмен продал свою 35%-ную долю в группе «Тинькофф» (TCS Group) компании «Интеррос». Позднее Тиньков пытался отозвать бренд в банке, однако в банке заявили, что все права на использование бренда «Тиньков» принадлежат банку.