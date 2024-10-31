Олбани
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Бизнесмен Олег Тиньков оставил в России долги на 20 миллионов рублей

В отношении Тинькова Усть-Лубинским районным судом был выдан исполнительный лист.

Источник: Аргументы и факты

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков* имеет задолженность в России на сумму 20 миллионов рублей, как подсчитало РИА Новости, ссылаясь на данные из баз судебных приставов и другие документы.

Исполнительный лист о взыскании данной суммы был выдан Усть-Лабинским районным судом 19 июня 2024 года.

Напомним, в феврале 2023 года Минюст России внес Тинькова в реестр иностранных агентов. В 2022 году бизнесмен продал свою 35%-ную долю в группе «Тинькофф» (TCS Group) компании «Интеррос». Позднее Тиньков пытался отозвать бренд в банке, однако в банке заявили, что все права на использование бренда «Тиньков» принадлежат банку.

Ранее сообщалось, что мать рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) Марина Валеева оказалась в многомиллионных долгах. Суд обязал ее выплатить более трех миллионов рублей из-за неуплаты аренды, она уже восемь лет не может закрыть задолженность.

* Физическое лицо, исполняющее в России функции иностранного агента.