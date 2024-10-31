Бизнесмен Олег Тиньков оставил в России долги на 20 миллионов рублей

Основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков* имеет задолженность в России на сумму 20 миллионов рублей, как подсчитало РИА Новости, ссылаясь на данные из баз судебных приставов и другие документы.
Исполнительный лист о взыскании данной суммы был выдан Усть-Лабинским районным судом 19 июня 2024 года.
Напомним, в феврале 2023 года Минюст России внес Тинькова в реестр иностранных агентов. В 2022 году бизнесмен продал свою 35%-ную долю в группе «Тинькофф» (TCS Group) компании «Интеррос». Позднее Тиньков пытался отозвать бренд в банке, однако в банке заявили, что все права на использование бренда «Тиньков» принадлежат банку.
Ранее сообщалось, что мать рэпера Моргенштерна (признан Минюстом РФ иноагентом) Марина Валеева оказалась в многомиллионных долгах. Суд обязал ее выплатить более трех миллионов рублей из-за неуплаты аренды, она уже восемь лет не может закрыть задолженность.
* Физическое лицо, исполняющее в России функции иностранного агента.